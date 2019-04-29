مصر | شرطة المرافق تواصل حملاتها لرفع الإشغالات بمحافظة الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المرافق تواصل حملاتها لرفع الإشغالات بمحافظة الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

كما تم رفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكز ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الهرم، أول أكتوبر، العمرانية، الدقي، العجوزة، حي جنوب، حي شمال، المنطقة الاثرية، مركزي منشأة القناطر، أبو النمرس.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 435 كرسي – 6 ترولي – 13 أسطوانة غاز – 11 ثلاجة – 67 اعلان بدون ترخيص – 9 عربة متنوعة – 14 استاند – 21 شمسية – 30 شيكارة اسمنت – 4 غرزة شاي – 39 طقطوقة – 35 ميزان متنوع – 38 ترابيزة – 15 قلب شيشة – تابلوة خشب – 24 اشغال طريق – 112 توك توك – 11 برويطة وخلاطة – 165 سيخ حديد – 7 محضر تنظيم – تروسيكل – 6 عشة عشوائية – شعلة – 6 سلم خشب وكنبة – 137 لوح خشب – 3 حلة ونش – 3 قرار غلق وتشميع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.