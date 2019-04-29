مصر | ضبط 5 أشخاص مشتبه بهم و40 مخالفة في المنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5 أشخاص مشتبه بهم و40 مخالفة في المنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة؛ لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم؛ لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط (45 كرسى – 2 سلم خشب – 2 ثلاجة – 3 شمسية – 7 إستاند – 7 ميزان – 40 لوح خشب- 5 أسطوانة غاز – 50 سيخ حديد، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط (25 حكم جزئى – بائع متجول بدون ترخيص – 5 اشتباه– 3 خيال وجمال- 6 غرامات - وبلغ إجمالي المضبوطين 40 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

"سرق مستلزمات طبية".. القبض على ممرض بمعهد القلب في العجوزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على ممرض لاتهامه بسرقة مستلزمات طبية من معهد القلب، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث الجيزة، بأنه حضر لقسم شرطة العجوزة كلا من حاتم.ا.م، 30 سنة، مقيم بدائرة القسم، إيهاب.م.م.ا، 41 سنة، مشرف أمن، محمد.ع.ا.ع، 57 سنة، ممرض، وقرر الأول والثاني أمام الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، بضبط الثالث حال خروجه من المعهد، عقب إنتهاء عمله وبحوزته مستلزمات خاصة بالمعهد (سرنجة بها محلول مخدر، 4 أمبول لعقار خاص بسيولة الدم، 5 باكت شاش طبي)، واتهماه بالسرقة.

وبمواجهة الثالث اعترف خلال التحقيقات أمام المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.