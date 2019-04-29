انت الان تتابع «الأوقاف» تحدد عدد مساجد الاعتكاف وساحات صلاة العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صورة أرشيفية
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، 3496 مسجدًا على مستوى الجمهورية للاعتكاف في شهر رمضان المقبل، بحيث يكون لكل مسجد إمام يدير شئون الاعتكاف به، كما اعتمد الوزير أيضا 5863 ساحة ومسجدا جامعا لكل منها إمامان أحدهما أساسي والآخر احتياطي لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بنفس ضوابط العام الماضي. وأعلنت الوزارة، مساء الأربعاء الماضي، حظر ومنع استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان والإقامة، في شهر رمضان المقبل، مشددة على أنه لن يتم بث صلاة التراويح بالمساجد في رمضان، عبر مكبرات الصوت، والاكتفاء بالسماعات الداخلية للمسجد.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي لمنع تداخل الأصوات بين المساجد بعضها والبعض، ولتوفير راحة كاملة للمرضى وكبار السن. وطبقًا للحسابات الفلكية، فإن شهر شعبان 1440 سيكون كامل العدة؛ حيث سيكون المتمم لشهر شعبان هو يوم الأحد 5 مايو، وعليه سيكون أول أيام رمضان، يوم الاثنين 6 مايو المقبل. وحسب ما أقرته وزارة
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي لمنع تداخل الأصوات بين المساجد بعضها والبعض، ولتوفير راحة كاملة للمرضى وكبار السن.
وطبقًا للحسابات الفلكية، فإن شهر شعبان 1440 سيكون كامل العدة؛ حيث سيكون المتمم لشهر شعبان هو يوم الأحد 5 مايو، وعليه سيكون أول أيام رمضان، يوم الاثنين 6 مايو المقبل.
وحسب ما أقرته وزارة الأوقاف من شروط للاعتكاف، أن يكون الاعتكاف داخل المسجد الجامع، لا بالزوايا ولا بالمصليات، واشترطت الوزارة ضرورة تهيئة المساحة المخصصة للاعتكاف من الناحية الصحية، في حين أنه -ووفقًا لما جرت عليه العادة- يُجرى الاعتكاف بحرية تامة فى كثير من المساجد.
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