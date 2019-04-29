شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس حار على الوجه البحري غدًا (تعرف على درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

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كما تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 21 35

شبين الكوم 20 35

طنطا 19 33

دمنهور 19 29

الإسكندرية 18 29

بلطيم 18 30

مطروح 17 25

السلوم 16 25

سيوة 19 36

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 18 34

السويس 19 35

العريش 19 26

رفح 19 25

رأس سدر 20 33

نخل 14 34

نويبع 19 36

طابا 20 34

كاترين 13 31

الطور 20 35

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 21 35

مرسى علم 25 32

الفيوم 20 37

بني سويف 20 37

المنيا 19 37

أسيوط 20 39

سوهاج 20 39

قنا 20 39

الأقصر 20 39

أسوان 21 39

أبوسمبل 21 38

الوادي الجديد 21 40

شلاتين 21 33

أبورماد 21 31

حلايب 22 30

رأس حدربة 22 30