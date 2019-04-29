شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 8 آلاف طن قمح من المزارعين للصوامع بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد الصباحى، وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أنه تم توريد 8 آلاف و60 طن قمح على مدى 15 يوماً منذ إطلاق موسم الحصاد، في منتصف إبريل الحالى، لصوامع مسطرد وبنها وبنكر الهدى بشبرا الخيمة.

وقال «الصباحى» إنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين، تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات، والواردات، والزراعة، والجهة المسوقة، والقباني، وأمين الشونة، لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها في غضون يومين على الأكثر للمزارعين.

وأعلن الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع، والشون، والهناجر، والبناكر بالمحافظة، لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة، والتى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، مشيراً إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هي «صوامع مسطرد بنكرى الهدى، وشونة مطحن بنها وصوامع بنها» التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية و«هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيرى» التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعى.