شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص 52.4 مليون مواطن و17 ألف وافد ضمن «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 17 ألفًا و156 وافدًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن التشغيل التجريبي للمبادرة الرئاسية لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب «ضيوف مصر» من فيروس «سي»، موضحةً أن المبادرة سيتم إطلاقها رسمياً في الأول من شهر مايو المقبل.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان في تصريحات صحفية، الإثنين، إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً، والكبار من عمر 18 عاماً دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ 309 نقاط مسح في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية لتلقي العلاج بالمجان.

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وأكدت الوزيرة إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوي مع المصريين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.

كما أعلنت وزيرة الصحة والسكان الانتهاء من فحص 52 مليونا و400 ألف مواطن بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض، المنعقدة تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتى مساء الأحد.

وأوضحت الوزيرة أنه تم فحص 49 مليونا و300 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية بمراحلها الثلاث، بالإضافة إلى فحص 3 ملايين و100 ألف طالب من طلاب المرحلة الثانوية، مشيرا إلى أن مبادرة «100 مليون صحة» تنتهي بنهاية الشهر الجاري.. وحرصاً على تقديم خدمة طبية مميزة، ومسح كافة المواطنين، ووفقاً للتوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، فسوف يتم مد فترة المسح في 309 نقاط مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك حتى نهاية العام الحالي 2019.

ولفتت إلى أنه يمكنك التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أو الدخول على الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg، والذي يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية.