شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن اجتياز معامل «حصر العفن البني» لاختبارات «الأيزو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتياز معامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس لاختبارات الكفاءة من المعهد الوطني البيولوجي بدولة سلوفينيا بنسبة 100%.

وأكد وزير الزراعة في تصريحات صحفية، الإثنين، أن اجتياز ذلك الاختبار يعد ضمن الإجراءات التمهيدية لحصول معامل المشروع على شهادة «الأيزو 17025»، لافتاً إلى أن المعهد الوطني البيولوجي بسلوفينيا هو أحد المعاهد الدولية المعترف بها من الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

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وأشار إلى أهمية هذا المشروع الذي تم إنشاؤه بغرض إنتاج وإعداد وتصدير بطاطس خالية من مرض العفن البني في البطاطس، وتقديم الخدمات الفنية والعلمية الضرورية لمنتجي ومصدري محصول البطاطس .

وأوضح وزير الزراعة أن المشروع يساعد منتجي ومصدري البطاطس على التوافق مع اشتراطات الصحة النباتية للدول المستوردة، ويضمن منتجا مصريا عالي الجودة وخاليا من الأمراض، مما يسهل حركة تجارة آمنة لمحصول البطاطس.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير المشروع، أهمية اجتياز هذه الاختبارات والممهدة للحصول على شهادة «الأيزو»، لافتة إلى أن ذلك دليل على مكانة وإمكانيات المشروع، حيث يقوم من خلالها بإجراء البحوث والتجارب العلمية التي تدعم مهامه ومسئولياته وتساهم في إحكام النظام الرقابي على إنتاج البطاطس المعدة للتصدير وحماية الإنتاج المصري من الأمراض البكتيرية الوافدة.