السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات خلال شهر رمضان المعظم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم: أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحري خلال شهر رمضان المعظم لتناسب مع مواعيد الإفطار، وتضمنت التعديلات مواعيد بعض القطارات على خطوط (القاهرة ـ الإسكندرية ، والقاهرة ـ المنصورة ، والقاهرة ـ الإسماعيلية) والعكس. وبحسب بيان، أوضح رئيس الهيئة أن التعديلات تشمل: - قيام قطار 1915 سياحى القاهرة / المنصورة الساعة 15.10 بدلاً من الساعة 17.00 - قيام قطار 925 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 17.00 بدلاً من الساعة 17.10 - قيام قطار 927 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 20.0 بدلاً من الساعة 19.00 - قيام قطار 959 سياحى القاهرة / الاسماعيلية الساعة 17.10 بدلاً من الساعة 17.45 - قيام قطار 926 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 19.45 بدلاً من الساعة 19.00 Advertisements - قيام قطار 928 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 16.00 بدلاً من الساعة 18.00 يترتب على ذلك: - قيام قطار 915 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 15.20 بدلاً من الساعة 15.10 - قيام قطار 21 إكسبريس القاهرة / الإسكندرية الساعة 15.30 بدلاً من الساعة 15.20 - قيام قطار 31 إكسبريس القاهرة / الإسكندرية من بركة السبع الساعة 19.42 بدلاً من الساعة 19.59 ليصل الاسكندرية الساعة 22.10 بدلاً من الساعة 22.25 - قيام قطار 32 إكسبريس الإسكندرية / القاهرة من إيتاي البارود الساعة 19.55 بدلاً من الساعة 20:10 ليصل القاهرة الساعة 22.05 بدلاً من الساعة 22:20 وأكد رئيس الهيئة أن تعديل المواعيد خلال شهر رمضان المعظم يبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٦ مايو المقبل، على أن يستمر العمل بمواعيد شهر رمضان حتى يوم ٣ يونيو. ​

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