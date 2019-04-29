38 قطار مكيف.. متحدث "المترو" يكشف استعدادات الشركة لفصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن استعدادات الشركة لفصل الصيف، موضحًا أنها ستسير 1664 رحلة على الخطوط الثلاث.

وقال عبدالهادي لـ"الخليج 365" إن الشركة كثفت أعمال صيانة التكييفات والمراوح داخل جميع قطارات خطوط المترو الثلاثة، التي تمثل نحو 38 قطارًا مكيفًا مقمسة كالتالي: (20 قطارًا على الخط الأول – 4 قطارات على الخط الثاني – 14 على الخط الثالث)، إلى جانب صيانة المراوح المعطلة وتغيير التالفة.

وأوضح متحدث المترو، أنه تم رفع حالات الطوارئ بجميع الإدارات التابعة للشركة، لسرعة التعامل مع الأعطال المفاجئة، لافتًا إلى أنه تم تكليف إدارة التبريد والتهوية بصيانة التكييفات والمراوح في المحطات النفقية.

ولفت متحدث المترو، إلى أنه تم تجهيز قطارات إضافية، للدفع بها في أوقات الذروة والزحام، في بدايات ونهايات خطوط المترو الثلاثة، لتفادي التكدس. ​