فتحت أبوابها منذ السادسة صباحا.. حديقة حيوان الجيزة تستقبل 4 آلاف زائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

بدأ زوار حديقة الحيوان في الجيزة، منذ الصباح الباكر، في التوافد على الحديقة، وحرصت العديد من الأسر على تناول وجبة الإفطار فيها والاستماع برؤية الحيوانات.

وقال اللوء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الجيزة استقبلت الزوار بداية من الساعة 6 ونصف من صباح اليوم الاثنين، لافتًا إلى أن عناصر التأمين والنظافة جرى توزيعهم على كافة محاور الحديقة.

وأضاف رجائي لـ"الخليج 365"، أن الحديقة حتى الساعة استقبلت 4 آلاف زائر، موضحًا أنه من المنتظر أن تشهد الحديقة إقبالًا كثيفًا، رغم بداية الامتحانات لعدد من المراحل الابتدائية غدًا.

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وأشار إلى أن بيت الزواحف والمتحف أحد أهم المزارات التي يقصدها الزوار.

من ناحية أخرى، قال الدكتور رشاد رحيم، مدير حديقة الحيوان، إنه تم تجهيز الحيوانات على أعلى مستوى قبل الخروج إلى الجمهور، مؤكدًا أن بعض الحيوانات بطبيعتها تحب أن تتفاعل مع الإنسان.

وأضاف رحيم لـ"الخليج 365"، أنه تم تزويد حدائق بني سويف والفيوم بعدد من الحيوانات والزواحف على مدار الـ3 أيام الماضية.

ولفت رحيم، إلى أن الحديقة مراقبة بالكاميرات ومأمنة بقوات من أمن الجيزة، مطالبًا الزوار بالتحلي بالسلوك الحسن. ​