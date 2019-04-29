رئيس "الخدمات البيطرية": ضبطنا 12 طن أسماك مملحة فاسدة في 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عبر الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، تشديد الرقابة على محال الأسماك المملحة، في كافة محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مباحث التموين، في إطار الاستعداد لأعياد الربيع وشم النسيم.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية لـ"الخليج 365" إن الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوى منذ 10 أيام، وأوقفت راحات العاملين منذ أسبوعين؛ استعدادًا لأعياد شم النسيم.

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وقال محمود، إن الحملات المكثقة شملت كافة محافظات مصر، لرصد المحال التي تبيع الأسماك المملحة، مشيرًا إلى أنه خلال الـ72 ساعة فقط تم ضبط 12 طن أسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل محاضر فورية بإيقاف نشاط المنشأة المخالفة للاشتراطات الصحية.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه جرى تنسيق كافة أعمال الحملات والمرور على المنشآت بالتعاون مع شرطة التموين التابعة لوزارة الداخلية، موضحًا أن تعليمات وزير الزراعة ونائبه، كانت بضرورة تشديد الرقابة على تلك المحال التي قد تشكل تهديدًا على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن دور الهيئة يتوقف عند تحديد صلاحية المنتج من عدمه، على أن يتم عمل محضر يقدم للنيابة والباقي يكون دور مباحث التموين، مؤكدًا أن الهيئة خصصت رقم "19651" للإبلاغ عن أي منشأة مخالفة للاشترطات الصحية السليمة.