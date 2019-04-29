اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفل بشم النسيم وترفع صلوات القداسات

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، بعيد شم النسيم، بصلوات القداس الإلهي في كافة الكنائس التابعة لها في الجمهورية.
ويرتبط عيد شم النسيم الفرعوني بعيد القيامة المجيد تاريخيًا، ففي القرن الرابع حين دخلت المسيحية مصر وانتشرت بالكامل، واجه المصريون معضلة الاحتفال بالعيد أيام الصوم الكبير الذي يمنع فيه أكل الأسماك والبيض ومأكولات شم النسيم فاتفقوا على الاحتفال به بعد عيد القيامة.
فيما تبدأ الكنيسة أيام الخماسين المقدسة وهي الـ50 يومًا التي تأتي عقب عيد القيامة المجيد.
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