غدًا.. آخر فرصة للتظلم على نتيجة الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من قبول تظلمات نتيجة الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي، غدًا 30 أبريل الجاري، عقب انقضاء شهر كامل من إتاحة هذه الميزة الجديدة، لأول مرة إلكترونيًا.

وتمثلت معظم تظلمات الحاجزين، في استكمال إجراءات الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان العاشر، وكان منها نقص الأوراق والمستندات المقدمة، مثل إيصال سداد مقدم الحجز، والدخل الشهري، وأخيرًا الحالة الاجتماعية.

ويمكن تقديم التظلم من الرابط الإلكتروني: (https://complaints.shmff.gov.eg)، بعد أن يتم تجهيز المستندات المطلوبة والتي كانت سببًا في عدم انطباق الشروط، بصيغة الـpdf ولا يزيد حجم المستند عن 2 ميجابايت، وسيتم البدء في مراجة التظلمات خلال شهر مايو المقبل.

ومن سيتم قبول التظلم الخاص به، عليه أن يبدأ في سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية حتى شهر يونيو 2019، على أن لا يتم قبول تظلمات المواطنين متجاوزي الحد الأقصى أو أقل من الحد الأدنى للدخل والسن والذي كان:

- (5700 جنيه) الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للزوج والزوجة.

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- (4200 جنيه) الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأعزب.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

ووصل إجمالي المتقدمين للإعلان العاشر 218 ألفًا و193 مواطنًا، منهم 177 ألفًا و512 مواطنًا انطبقت عليهم الشروط مبدئيًا، و40471 مواطنًا لم تنطبق عليهم الشروط، ويمكنهم تقديم تظلم، بينما يوجد 930 مواطنًا لم يسددوا مقدم جدية الحجز.

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