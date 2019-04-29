"اشربوا مياه وعصائر".. الأرصاد توجه نصائح للمواطنين في "شم النسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قدم محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين، بالاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، والخروج للمصايف والاستمتاع بالأحوال الجوية، وحضور المناسبات العامة وزيارة الأهل والأقارب.

ووجّه شاهين في تصريحات لـ"مصرواي"، اليوم الاثنين، المواطنين، بزيادة معدل شرب المياه خصوصًا مع الوجبات المالحة وتناول الفواكهة والعصائر والخضروات، بقدر الإمكان، مع عدم الوقوف فترات طويلة تحت آشعة الشمس، تجنبًا لضربات الشمس.

وأكد أن كافة الأجواء تسمح للمواطنين بالسفر والاستمتاع بـ"شم النسيم" وزيارة كافة المناطق والحدائق والمنتزهات والشواطئ على البحرين "الأحمر" و"المتوسط"، ومحافظات الوجه البحري والصعيد، متابعًا: "لا خوف من الأحوال الجوية إطلاقًا".

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ونصح شاهين، المواطنين أيضًا، بمتابعة النشرت الجوية والقيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة أثناء تكون الشبورة في الصباح الباكر خصوصًا على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتشهد البلاد اليوم الاثنين، انكسارًا مؤقتًا للموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا، لتنخفض درجات الحرارة على القاهرة بمعدل درجتين لتسجل 32 درجة مئوية.

ويتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وأن تكون أغلب الرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.​