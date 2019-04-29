النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة في عيد شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تشهد الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، انتظامًا بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع الرئيسية والميادين لملاحظة حركة السيارات، بسبب احتفالات أعياد الربيع، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات مرورية.

فيما انتشرت قبل احتفالات عيد الربيع لتأمين الاحتفالات، فضلاً عن تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المسطحات المائية.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، انتظامًا بحركة السيارات.

وشهد محور 26 يوليو انتظام مروري في الاتجاهين وكذلك وصلة المريوطية اتجاه الصحراوي، وظهرت بعض الكثافات بطريق جسر السويس اتجاه كوبري التعمير، مع انتظام حركة السير بميدان التحرير وطلعت حرب ومعظم مناطق وسط البلد، وطريق الإسكندرية الصحراوي حيث شهدوا سيولة تامة في حركة السير.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

Advertisements

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما شهدت مناطق التجمع، سيولة مرورية بشارع التسعين وطريق الداون تاون، وكانت معدلات السير جيدة بشارع الهرم من المنطقة الأثرية لميدان الجيزة والعكس.

ورصدت المتابعات انتظام لحركة المرور على معظم أماكن الطريق الدائري خاصة من القاهرة الجديدة نحو المنيب والعكس والدائري المتجة إلى مناطق القاهرة الجديدة، ما جعل حركة المرور منتظمة بمحوري المشير وNA..

كما أوضحت المتابعات انتظام حركة السير أعلى كوبري 15 مايو، وشهد طريق صلاح سالم معدلات سير جيدة في الاتجاهين مع بعض الكثافات المتحركة عند نفق العروبة والمتجه لنفق الأزهر.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها، وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية، ودخول المواطنين إلى الحدائق العامة والمنتزهات.