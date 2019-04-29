أخبار مصر | ننشر الخط الساخن لتلقى شكاوى التحرش خلال "شم النسيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر الخط الساخن لتلقى شكاوى التحرش خلال "شم النسيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق المجلس القومى للمرأة، غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، وذلك خلال الاحتفال بشم النسيم.

حيث تتلقى الغرفة الشكاوى عبر الخط الساخن رقم 15115، وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.