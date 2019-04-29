أخبار مصر | بالورود.. انطلاق قطار المفاجآت بمناسبة احتفالات أعياد شم النسيم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالورود.. انطلاق قطار المفاجآت بمناسبة احتفالات أعياد شم النسيم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق اليوم، قطار المفاجآت من محطة مصر فى رمسيس، متجهًا إلى الإسكندرية، بمناسبة احتفالات أعياد شم النسيم، حيث تم توزيع الورود على الركاب، وسط حالة من الفرحة.

وأعلنت هيئة السكة الحديد أن القطار انطلق من محطة رمسيس بالقاهرة الساعة السادسة إلا ربع صباحًا، متجهًا إلى إحدى المدن الشاطئية بالوجه البحرى، على أن يعود مساءً فى نفس اليوم طبقًا لجدول التشغيل.

وتشغل هيئة السكة الحديد هذا القطار سنويًا؛ للترفيه عن جمهور المسافرين بهذه المناسبة، ويتكون القطار من 10 عربات درجة ثانية مميزة، وأسعار تذاكر السفر خلال رحلتي الذهاب والعودة 15 جنيهًا للفرد "تذكرة كاملة"، و10 جنيهات للأطفال "أنصاف تذاكر".