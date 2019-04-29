أخبار مصر | قبل ما تخرج.. تعرف على طقس "شم النسيم" ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ما تخرج.. تعرف على طقس "شم النسيم" ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، قد تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 32

شبين الكوم 19 32

طنطا 15 26

دمنهور 15 27

الإسكندرية 15 26

بلطيم 14 26

مطروح 14 27

السلوم 13 28

سيوة 19 33

بورسعيد 21 26

دمياط 20 25

الزقازيق 21 36

الإسماعيلية 23 33

السويس 23 33

العريش 19 24

رفح 19 24

رأس سدر 22 32

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نخل 23 33

نويبع 21 34

طابا 19 33

كاترين 15 27

الطور 22 30

شرم الشيخ 23 35

الغردقة 26 34

مرسى علم 25 33

الفيوم 22 34

بني سويف 21 34

المنيا 21 35

أسيوط 19 35

سوهاج 20 36

قنا 20 37

الأقصر 22 39

أسوان 21 39

أبوسمبل 18 38

الوادي الجديد 21 38

شلاتين 21 34

أبو رماد 21 35

حلايب 22 30

رأس حدربة 22 30