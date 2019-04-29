أخبار مصر | طقس اليوم.. مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة نهارًا لطيف ليلاً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس اليوم.. مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة نهارًا لطيف ليلاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد.

وستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وعن أهم درجات الحرارة على المدن المصرية:

الصغرى- العظمى

القاهرة19-32

الاسكندرية 15-26

السلوم 13-28

رفح 19-24

كاترين15-27

شرم الشيخ23-35

حلايب 22-30

هذا وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا النصف الثاني من فصل الربيع، وهو يشبه كثيرًا فصل الصيف.

وأشار "عبد العال"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن أمس الأحد هو ذروة الموجة الحارة، بينما ستنخفض درجة الحرارة الاثنين 3 درجات، لافتا إلى أن هذا الطقس مشجع على الخروج والتنزه