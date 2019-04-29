انت الان تتابع رئيس مجلس مدينة ههيا يكشف حقيقة تعديه على مواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محافظة الشرقية

كشف اللواء أسامة عايش، رئيس مركز ومدينة ههيا، بمحافظة الشرقية، حقيقة الفيديو المتداول لأحد المواطنين، والذي زعم تعرضه للضرب وتوجيه ألفاظ نابية إليه، بعدما طلب قرار إزالة من رئيس المدينة الذي رفض، على حد وصف الفيديو. اللواء أسامة "عايش" قال في تصريحات لـ"التحرير" إن الأمر لا يعدو كونه اعتراضًا من مواطن، غير ذي صفة في قرار الإزالة الصادر للمرة الثالثة، نافيًا بشكل قاطع ومؤكد أن يكون هو أو أيٍ من الموظفين بمجلس المدينة تعدوا على الرجل أو أهانوه كما أُشيع.

وأضاف أن المنزل، محل الإزالة، مُقام بالمخالفة على أرض زراعية بجوار المستشفى المركزي، باسم إحدى السيدات، وأن الرجل الذي ظهر في الفيديو المتداول لا توجد له صفة تُذكر في قرار الإزالة. وتابع: تلقيت إخطارًا مفاده بأن الرجل "نايم" أمام لودر الإزالة؛ لمنع تنفيذ القرار، فما كان منه إلا الذهاب إلى مقر الواقعة،

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