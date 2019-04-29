شكرا لقرائتكم خبر عن 20 خبيرًا في صحة الأغذية يقدمون نصائح شم النسيم (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة في خبراء سلامة الغذاء بمعهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية، النصائح الواجب اتباعها للتمتع بتناول أكلات شم النسيم.

تضمن التقرير، بعد عرضه على الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، وتوقيعه من 20 خبيرًا في قسم صحة الأغذية التابع للمعهد، عديد من الإرشادات منها:

1- شراء الأسماك المملحة من محلات خاضعة للرقابة الصحية.

2- حفظ الأسماك المملحة في الفريزر لمدة 24 ساعة قبل الاستهلاك يساعد على قتل الطفيليات.

3- وضع خل وليمون على سمك الملح 24 ساعة قبل تناولها.

4- عدم الإكثار من تناول الاسماك المملحة عموما أي لا تزيد الكمية على 100 جرام ويفضل الامتناع عن تناولها بالنسبة للاشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم والسيدات الحوامل والاطفال دون سن الثالثة ومرضى القلب والكبد والكلى وقرحة المعدة.

5- شراء الاسماك المملحة المعبأة في براميل خشبية.

6- يفضل تناول كميات كبيرة من الخضروات مثل: البصل الأخضر، الخس، الجزر، الفجل، الطحينة لأنها تحتوي على الفيتامينات وعلى عنصر البوتاسيوم وتساعد على تقليل كميات المياه والأملاح في الجسم.

7- تناول العناصر الغنية بعنصر البوتاسيوم والتي تعادل كميات الصوديوم بالاسماك المملحة مثل: الكانتالوب، الموز، البرتقال والحمضيات بأنواعها.

8- الإكثار من شرب الماء لمساعدة الجسم على طرد الأملاح الزائدة.

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9- يفضل تناول الرنجة «الهيرنج» عن الفسيخ «البوري» للأسباب الآتية:

- نسبة الملوحة بها أقل.

- تتعرض للتدخين.

- تعامل بالحرارة قبل الاستهلاك.

10- يفضل شراء الرنجة المغلفة ومدون عليها تاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية، ويكون اللون دهبي فاتح وليست بنية اللون.

11- مظاهر الاأسماك المملحة جيدا:

- اللون ابيض أو مائل للاصفرار لاضافة بعض الشطة.

- السمكة متماسكة القوام.

- الجلد: سليم، خالي من التشققات، خالي من التجاعيد وغير متهتك.

- اللحم: متماسك وغير متهتك، احمر وردي

12- مظاهر فساد الاسماك المملحة:

- لون الجلد: أزرق أو رمادي أو بني غامق والجلد مجعد وع وجود تشققات وتهتك بالجلد، السمكة رخوة القوام وغير متماسكة الانسجة ولينة بشكل كبير، اللحم متهتك ومفتت ولونه يميل للون البني أو الاورق، عند وضع الاسماك المملحة بالماء فاذا استقرت بالقاع تكون صالحة اما اذا طفت على السطح تكون فاسدة، وجود بقع سوداء – زرقاء – حمراء على الجلد يشير إلى وجود تعفن فطري بالاسماك، الاسماك المملحة الفاسدة تكون منتفخة بشكل كبير.