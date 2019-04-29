شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الاثنين.. الأخبار المتوقعة 29 أبريل 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات الدورة الـ14 لمهرجان ساقية الصاوي للمونودراما، بمشاركة 21 عرضا مسرحيا لفرق مسرحية متنوعة تتنافس على جوائز المهرجان.

تبدأ كوريا الجنوبية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، المكونة من 10 أعضاء بالإضافة إلى دول أخرى، مناورة بحرية مشتركة في مدينة بوسان الساحلية التي تقع جنوب سول.

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تبدأ الدول الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم للنفايات الخطرة، اجتماعات في جنيف؛ لمناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بالمخلفات والمواد الكيماوية والنفايات الإلكترونية ذات الأثر الضار على صحة الإنسان والبيئة.

يتوجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، إلى فرنسا في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون.

تبدأ مصر للطيران 4 رحلات طيران لنقل 930 معتمرا لأداء المناسك.