انت الان تتابع الأعلى للإعلام: عقوبات على المخالفين في أعمال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عقوبات صارمة أعلن عنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ضد عدم الالتزام بالقيم والمهنية وميثاق الشرف الإعلامي في كافة المواد الإعلانية والأعمال الدرامية والبرامج التي سوف يتم تناولها، وبالأخص خلال شهر رمضان المقبل. وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى بيان له، شركات الإنتاج والقنوات التليفزيونية بضرورة الحفاظ على الهوية المصرية، ومراعاة القيم والتقاليد والأخلاق فى الإعلانات والمسلسلات والبرامج المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل.

وشدد المجلس على ضرورة مراعاة طبيعة الشهر الكريم، بالإضافة إلى التأكيد على منع الإعلانات التى تخالف القيم المصرية وروحانيات شهر رمضان الفضيل والتى تتضمن مشاهد خادشة للحياة؛ مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإحراءات القانونية لمن يخالف ميثاق الشرف الإعلامى. وعلمت "التحرير" أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كان قد

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