شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد تبكي بسبب مرض شريف مدكور: «أنا أول واحدة عرفت» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخلت الإعلامية ريهام سعيد في نوبة بكاء على الهواء، في معرض حديثها عن الإعلامي شريف مدكور بعد إعلان إصابته بسرطان القولون، مشيرة إلى أنها «كانت تعلم بمرضه».

أضافت في برنامجها «صبايا»، على فضائية «الحياة»، مساء الأحد: «أنا أول واحدة عرفت إنه عنده سرطان، كلمته بعد التحليل، وقالي ده طلع سرطان، وأنا سكت من الفاجعة».

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تابعت: «لما شافني سكت وقالي متخفيش حاجة بسيطة، ناس كتير عملوها قبل كده»، موضحة أن «مدكور استفسر عن سبب هجوم البعض عليه سابقًا بعد إظهار الجميع حبهم له».

ووجهت الإعلامية رسالة إلى «مدكور»، متنمية له الشفاء العاجل، معربة عن تقديرها لـ«حرصه على أن يكون دائمًا مصدرًا للحب والقوة والطاقة الإيجابية لكل من حوله».