حدث ليلًا| سائق يروي كواليس حادث "لامبورجيني".. وإطلاق نار جديد في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي، والدولي، يستعرضها "الخليج 365" في التقرير التالي:

- تعرف على تفاصيل طقس شم النسيم (بيان بالدرجات)

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الاثنين "عيد شم النسيم"، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء، شديدة الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا.

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- "الهجرة" تُعلن عن حاجتها لشغل 13 وظيفة قيادية.. تعرف على التفاصيل​

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك لشغل وظائف رؤساء مركزيين لإدارات (شئون مكتب الوزير – الاتصالات وشئون المصريين في الخارج – شئون الهجرة غير الشرعية).

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- خبراء: الفسيخ ليس عفنًا وتحضيره بهذه الطريقة يحميك من التسمم

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بشم النسيم، الذي نعتاد فيه على تناول الأسماك المملحة، كـ"الفسيخ"، رغم أضراره على الصحة العامة، لاحتوائه على نسبة عالية من الأملاح والفطريات، التي يُعتقد أنها تهدد متناوليها بالتسمم، الذي قد يصل إلى حد الوفاة.

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- "القومي للمرأة" يطلق غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش في شم النسيم

يطلق المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش، التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، خلال الاحتفال بشم النسيم، عبر الخط الساخن رقم 15115.

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- ألقتها سيارة ملاكي وفرت هاربة.. العثور على جثة مجهول في شبرا الخيمة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة لشخص ألقيت في الشارع بعزبة عزيز بشبرا الخيمة، وجرى رفع البصمات للوصول لهوية المجني عليه، وتحفظت على الجثة تحت تصرف النيابة.

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- تفاصيل العثور على جثة خبير بوزارة العدل "مشنوقًا" داخل شقته بالظاهر

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عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، على جثة خبير بوزارة العدل "مشنوقًا" داخل شقته بمنطقة الظاهر.

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- "تعالي خدي فلوس".. سر مقتل سيدة وإلقاء جثتها داخل قطعة أرض بالمعادي

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، لغز العثور على جثة سيدة مقتولة داخل قطعة أرض فضاء بالمعادي.

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- "سائق الونش" يروي كواليس حادث لامبورجيني: "صاحبها مش لاعب ولا فنان"

قال "مؤمن. م" سائق الونش الذي رفع سيارة لامبورجيني انقسمت نصفين عقب انقلابها بطريق السويس، إن مالك السيارة اتصل به في الثانية فجر السبت، طالبًا منه نقل سيارته.

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- أمين "بيت الزكاة": سنتابع حالة السيدة المقيمة في أحدى شوارع 6 أكتوبر

عرض فريق برنامج "مساء دي ام سي"، تقرير لسيدة مقيمة في الشارع مع أطفالها في مدينة 6 أكتوبر، تدعى وفاء حلمي، تدفع إيجار 350 جنيه شهريًا، وتنفق 350 جنية كل 15 يوم للحصول على علاجها، ولديها ابن في السجن، وبنت متزوجة وتقيم بعيدة عنها.

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- مقتل شخص وإصابة 7 في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

قالت المتحدثة باسم الشرطة، تشاكيا فينوي، إن 7 أشخاص أصيبوا بالرصاص، أمس الأحد، في حي 2500 في شارع إدموندسون في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

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- إيران تحظر "من سيربح المليون"

حظر التلفزيون الحكومي الإيراني، بشكل مؤقت، برنامج "من سيربح المليون" النسخة الإيرانية، وذلك بعد ورود شكاوى من كبار رجال الدين والمحافظين، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

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