"الهجرة" تُعلن حاجتها لشغل 13 وظيفة قيادية.. تعرف على التفاصيل​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك لشغل وظائف رؤساء مركزيين لإدارات (شئون مكتب الوزير – الاتصالات وشئون المصريين في الخارج – شئون الهجرة غير الشرعية).

بالإضافة إلى مدراء عموم لإدارات (الشئون المالية – الشئون القانونية – المكتب الفني – التخطيط ومتابعة شئون الهجرة غير الشرعية – شئون التوعية والإرشاد – الإعلام والعلاقات الثقافية – شئون الأمريكتين – الشئون الأوروبية والأسيوية وأستراليا – شئون المنظمات الدولية ورعاية المصريين في الخارج – الشئون الإفريقية والدول العربية).

وأوضحت الوزارة - في بيان الأحد - الشروط الواجب توافرها في المتقدم والتى تتمثل في أن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة طبقًا لبطاقة الوصف، وأن يرفق بالطلب المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة، وأن يقدم مقترحًا وافيًا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.

كما تشترط الوزارة أن يكون المتقدم قضى مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة بالنسبة للعاملين بالحكومة أو قضاء مدة خبرة متخصصة في مجال العمل قدرها سبعة عشرة عامًا بالنسبة لغير العاملين بالحكومة، وذلك على أن تقدم المستندات باليد إلى مقر الأمانة الفنية للجنة القيادات بالوزارة في 96 شارع أحمد عرابي المهندسين الدور العاشر.

ونوهت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مدة الإعلان شهر اعتبارًا من 28 أبريل 2019 حتى 30 مايو 2019، وأنها لن تقبل الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد المحدد، مشيرةً إلى أن كل هذه الشروط والمستندات المطلوب تقديمها معلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع الوزارة الإلكتروني التالي: أضغط هنا

المستندات والأوراق المطلوبة

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- نموذج طلب شغل الوظيفة ويمكن الحصول عليه من مقر الأمانة الفنية للوزارة والذي ذكر سلفًا.

- المؤهل الدراسي والدرجات العلمية والشهادات الدراسية بعد الجامعية، خاصة في مجال الحاسب الآلي واللغة الأجنبية، وما يفيد الاشتراك في المؤتمرات المحلية والدولية، وإعداد البحوث والدراسات والمذكرات الفنية.

- تقرير كيفية أداء عن 3 سنوات خبرة، والوظائف الإشرافية والقيادية التي تم شغلها بالمنظمات الدولية والإقليمية.

- إعداد مقترحات بتطوير الوحدة المتقدم لشغل وظيفتها متضمنة أهدافًا محددة زمنيًا، والدراسات التدريبية في مجال القيادة والإبداع وحل المشكلات وإدارة الأزمات ومهارات الإتصال.

- أن يكون بيان حالة الوظيفة والتدرج الوظيفي معتمد ومختوم من جهة العمل الأصلية.

- بطاقة الرقم القومي و8 صور شخصية فوتوغرافية مقاس 4X6، وأن تقدم جميع المستندات من أصل 7 صور.

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