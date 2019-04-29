مصر | تشكيل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار حسين عبده خليل، رئيس قضايا الدولة عن تشكيل المجلس الأعلى للهيئة الذى يبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد.

وتضمن القرار رقم 102 لسنة 2019 الصادر بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة بأن يتكون المجلس برئاسة المستشار حسين عبده خليل ، وعضوية نواب رئيس الهيئة كل من المستشارين محمد ماضي، ومحمد إبراهيم، ورفيق الشريف، وأبو بكر الصديق رزق، مصطفى جمعة، حسين فتحي نواب.

ويعتبر الإعلان الصادر بمثابة تصديق لعضوية ونواب جميع المستشارين السابقين كأعضاء للمجلس الأعلى للهيئة.