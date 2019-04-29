أخبار مصر | الصحة لـ المواطنين: تأكدوا من توافر هذه الشروط قبل شراء الملوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة لـ المواطنين: تأكدوا من توافر هذه الشروط قبل شراء الملوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة شراء الأسماك المملحة والمدخنة من محال معروفة وخاضعة للإشراف والرقابة، محذرة من شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل، مع ضرورة التأكد من توافر الاشتراطات التالية في الأسماك التي يمكن شراؤها:-

• البطن غير منتفخة ولا تنبعث منها رائحة كريهة.

• لحوم الأسماك متماسكة ترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها.

• قشورها لامعة متماسكة لا تنتزع بسهولة.

• عيونها بارزة تتميز باللمعان.

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• مراعاة أن يكون لون خياشيم الأسماك أحمر أو وردي.

وشددت على عدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى أكثر من 17% من وزن هذه الأسماك، وقد تسبب ضرراً شديداً خاصةً لمرضى الضغط وأمراض القلب وأمراض الكلى والحوامل والأطفال.

ونصحت بتجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة نظراً لتركيز السموم في هذه المناطق، لافتة إلى أنه عند الإحساس بأي أعراض مرضية مثل (جفاف الحلق، صعوبة في البلع، ازدواج الرؤية، ضيق في التنفس) يرجى التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم مؤكداً توافر الأمصال المضادة للسموم بجميع المستشفيات.