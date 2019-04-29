شكرا لقرائتكم خبر عن فقط فى المجمعات الاستهلاكية.. خصم 30% على الرنجة والفسيخ فى منافذ "التموين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح المنافذ والفروع التابعة للشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة ، اليوم الإثنين، خلال أعياد شم النسيم لاستمرار طرح المنتجات خاصة الأسماك الطازجة والمجمدة، وكذلك منتجات الأسماك المملحة "الرنجة والفسيخ" بأسعار مخفضة من 25 إلى 30% خاصة فى ظل زيادة الإقبال على شراء هذه المنتجات خلال أعياد شم النسيم.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزيرالتموين والتجارة الداخلية، "طرح كميات كبيرة من الأسماك وبأسعار مخفضة بمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان، بجانب استمرار طرح كميات كبيرة من منتجات الأسماك فى المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ الشركات التابعة وكذلك من خلال السيارات المتنقلة والتى تقوم بطرح المنتجات فى الميادين العامة، والأماكن التى لا يتواجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية، بالتوازى أيضا مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين.