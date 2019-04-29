شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يومين من فتح الباب.. نقابة العلميين: المرشحون على مقعد النقيب "صفر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى نقابة المهن العلمية، إنه بعد يومين من فتح باب الترشح علي مقعد النقيب العام للعلميين، لم يترشح أحد بعد، مشيرا إلى أنه لم يتم سحب استمارة واحدة للترشح بشكل رسمي، لافتا إلى أن ذلك قد يكون نتيجة لانتظار الراغبين في الترشح الانتظار لحين صدور الحكم القضائى، في الدعوة التي حركها النقيب السابق الدكتور عبد الستار المليجى لوقف إجراء الانتخابات.
وأضاف غريب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن الحكم صدر بالفعل، بتأجيل الدعوة حتى يوم 5 مايو المقبل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ الراغبين في الترشح في سحب الاستمارات بدءا من غدا الثلاثاء، خاصة أن اليوم الإثنين إجازة رسمية.
وكانت نقابة العلميين، قد بدأت في فتح باب الترشح على مقعد النقيب العام للعلميين، لاستكمال المدة الباقية للمجلس الحالى من يوم السبت 27 إبريل 2019، وحتى يوم الجمعة 3 مايو المقبل، وذلك بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية، والتى تم عقدها فى 12 إبريل 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد يومين من فتح الباب.. نقابة العلميين: المرشحون على مقعد النقيب "صفر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.