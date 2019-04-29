شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات طقس شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا.

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وربما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة: القاهرة 19 32، شبين الكوم 19 32، طنطا 15 26، دمنهور 15 27، الإسكندرية 15 26، بلطيم 14 26، مطروح 14 27».