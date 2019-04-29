شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح مهرجان سيمفونى للألحان والترانيم القبطية بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، النسخة الأولى من مهرجان سيمفونى للألحان والترانيم القبطية وذلك مساء الـ30 من إبريل الجارى Advertisements من جانبه، أعلن المخرج ملاك منسي رئيس المهرجان الانتهاء من كافة التحضيرات النهائية للمهرجان الأول للألحان والترانيم القبطية والذي يستضيف رواد الألحان والترانيم بالكنيسة القبطية . يشارك بالمهرجان الفنان ماجد سرور عازف القانون والقس موسي رشدي من الكاهن بكنيسة إنجلترا، والقس جوزيف جون الكاهن بدولة جنوب السودان والمرنمة فيفيان من الولايات المتحدة الامريكية. تكرم النسخة الأولى من المهرجان المعلم إبراهيم عياد رئيس فريق مرتلى الكاتدرائية وعدد من رواد الألحان الكنسية بينهم المعلم جاد لويس والدكتورة هناء طانيوس والمهندس جورج كيرلس و الفنان فيصل فؤاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. افتتاح مهرجان سيمفونى للألحان والترانيم القبطية بالكاتدرائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.