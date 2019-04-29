شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "القومى للمرأة" يطلق غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق المجلس القومى للمرأة، اليوم الإثنين، غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، وذلك خلال الاحتفال بشم النسيم ، حيث تتلقى الغرفة الشكاوى عبر الخط الساخن رقم 15115 .

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية .

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