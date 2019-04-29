شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات حماية المستهلك تجوب الأسواق اليوم للتأكد من جودة المنتجات المطروحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، اليوم الإثنين، خلال احتفالات أعياد شم النسيم، وتشكيل لجان لمتابعة الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث ستجوب سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز الأسواق، ومن يثبت تلاعبه سيتم اتخاذ الإ‘جراءات القانونية اللازمة .

وأضاف اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الجهاز سيواصل أيضا تلقى أى شكاوى من جانب المواطنين اليوم سواء عن طريق الخط الساخن 19588 ورقم الواتس أب " المواطن رقيب " 01281661880 والصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الدولة وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائمة بضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، وتأكيدا على برنامج الحكومة الشامل الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على أهمية إيجاد أليات غير تقليدية للتفاعل مع شكاوى المواطنين وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وكان جهاز حماية المستهلك، قد أعلن عن خطة تستهدف تكثيف إجراءات الرقابة على الأسواق خلال الإجازات الرسمية المقررة احتفالا بعيد تحرير سيناء 25 إبريل الجارى، وبعيد شم النسيم يوم 29 إبريل وإجازة عيد العمال وأعياد الأخوة الأقباط .