شكرا لقرائتكم خبر عن من القاهرة للإسكندرية.. السكة الحديد تدفع اليوم بقطار مفاجآت بمناسبة شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم هيئة السكة الحديد، اليوم الإثنين، بتشغيل قطار المفاجآت بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم، حيث ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 5.45 صباحا متوجهاً إلى الإسكندرية ويعود منها الساعة 18.15 مساء نفس اليوم للقاهرة.

ويتكون من عربات ثانية مميزة وسعر تذكرة السفر بالقطار 15 جنيها للفرد و 10 جنيهات للطفل لرحلتى الذهاب والعودة، ولا يصرح بالسفر بهذا القطار إلا لحاملى التذاكر المنصرفة عليه نقداً، ومن لم يحمل التذاكر المنصرفة على هذا القطار يدفع أجرة السفر كاملة علاوة على الغرامة المقررة.