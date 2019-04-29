"القوى العاملة": اليوم إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن اليوم الإثنين شم النسيم الموافق 29 إبريل الجارى، يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص. وقال الوزير: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

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