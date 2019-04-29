فيديو.. أكبر اختراق لغرف الإخوان المظلمة (الحلقة السابعة)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استكمالا لنشر الوثائق المسربة من عملية قراصنة إخوان الداخل حسم لاستعادة صفحاتهم من قبضة جبهة إسطنبول كشفت حجم المؤامرة الإخوانية ضد مصر وضخامة الآلة الإعلامية لهم واللى بتتمثل فى: - 1200 منفذ عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة تمتلكها أجنحة الجماعة بالداخل والخارج. - 800 منفذ على السوشيال ميديا حجم المستعاد منها. أبرز النوافذ الإرهابية للجماعة: أبرز النوافذ الإرهابية للجماعة: - صفحة الجماعة الرسمية التى يتابعها 270 ألفا ويديرها 11 عنصرا بنفقات شهرية 27 ألف جنيه. - صفحة المتحدث الإعلامى بالداخل ويتابعها 117 ألفا ويديرها 7 عناصر بنفقات 11 ألف جنيه شهريا - "اكسر كلابش" يتابعها 212 ألفا ويديرها 9 بنفقات 15 ألف جنيه. - "ضنك" يتابعها 450 ألفا ويديرها 17 بنفقات 42 ألف جنيه. Advertisements - "الجياع" يتابعها 30 ألفا ويديرها 5 بنفقات 9 آلاف جنيه. - "نافذة مصر" التابعة لمكتب الغربية يتابعها 600 ألف ويديرها 21 بنفقات 51 ألف جنيه. - 50 صفحة تابعة لمكتب الإسكندرية يتابعها 6 ملايين و450 ألفا ويديرها 317 بنفقات 715 ألف جنيه. -50 صفحة تابعة لـ10 محافظات بالدلتا والصعيد يتابعها مليونان و720 ألفا ويديرها 219 بنفقات 453 ألف جنيه. - صفحة "الدكتور محمد مرسى غير الرسمية" يديرها 13 بنفقات 25 ألف جنيه. - "الثورة للجدعان" يديرها 11 بنفقات 32 ألف جنيه. - "انت عيل إخوانجى" يديرها 9 بنفقات 27 ألف جنيه. قنوات يوتيوب: قنوات يوتيوب: "ثورة إسكندرية" أو "إسكندرية رفليوشن"، بأرشيف يضم 9 آلاف و271 مادة مصوّرة، ونفقات شهرية 120 ألف جنيه، قناة "الثورة تجمعنا" بأرشيف 283 مادة وفريق عمل 23 عنصرا ونفقات 62 ألف جنيه شهريا.

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