لماذا ترفض "التعليم" التجديد لمعلمي مسابقة العقود المؤقتة؟.. نائب الوزير يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه لا تجديد لعقود معلمي مسابقة العقود المؤقتة، مشيرًا إلى أن الوزارة أعلنت ذلك أكثر من مرة، ولا يزال هناك من ينصب على المعلمين وينسب تصريحات لوزير التربية والتعليم، تؤكد تجديد التعاقدات.

وطالب "عمر"، في تصريح له بإحدى مجموعات "واتس آب"، بمراجعة شروط إعلان مسابقة التعاقد المؤقت، والعقد المبرم مع المعلمين، مؤكدًا أن لكل مسابقة شروطها، وعندما تُعلن الوزارة عن مسابقة جديدة يكون لها شروط جديدة توضحها عبر موقعها الرسمي فقط.

ولفت نائب الوزير لشؤون المعلمين، إلى أنه لن يجري تثبيت من وقع العقد المؤقت، ويوم 31 مايو المقبل، هو آخر يوم للتعاقد، وأي شخص، يخرج عن الشروط التي أعلنت ف بداية المسابقة وفي العقود، هو شخص غير ملتزم ويخالف الشروط الأساسية لمهنة التعليم، وهي الالتزام والانضباط، ولن يكون له أي وضع في المنظومة التعليمية الجديدة.

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ورد "عمر"، على تساؤل حول جدوى عدم تجديد التعاقد طالما هناك عجز، قائلًا: "العجز مؤقت ومتغير وفق الآليات الخاصة التي تنفذها الوزارة، فمن الممكن أن تختلف الأعداد والتخصصات والمراحل والمستويات في المسابقة القادمة".

وأكد أن لكل مسابقة شروطها، وأن ما سبق ضمن محاولات الوزارة لقياس المهارات الخاصة بالمتقدمين، ومدى ملائمتها للمنظومة التعليمية، فأكبر تحدي يواجه مستقبل التعليم في مصر هو القوى البشرية، مشددًا أن الدولة تسعى جاهدة لاستعانة بالكفاءات في جميع القطاعات.

واختتم "عمر"، حديثه قائلًا: "لن نقبل بأن يشترك أحد غير الذي يمتلك المهارات والمقومات المطلوبة لنجاح المنظومة الجديدة، مستقبل الوطن على المحك، ولا يمكن الاستهانة بمستقبل الأجيال القادمة".