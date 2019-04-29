تعرف على تفاصيل طقس شم النسيم (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الاثنين "عيد شم النسيم"، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء، شديدة الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين، كالآتي:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 32

شبين الكوم 19 32

طنطا 15 26

دمنهور 15 27

الإسكندرية 15 26

بلطيم 14 26

مطروح 14 27

السلوم 13 28

سيوة 19 33

بورسعيد 21 26

دمياط 20 25

الزقازيق 21 36

الإسماعيلية 23 33

السويس 23 33

العريش 19 24

رفح 19 24

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رأس سدر 22 32

نخل 23 33

نويبع 21 34

طابا 19 33

كاترين 15 27

الطور 22 30

شرم الشيخ 23 35

الغردقة 26 34

مرسى علم 25 33

الفيوم 22 34

بني سويف 21 34

المنيا 21 35

أسيوط 19 35

سوهاج 20 36

قنا 20 37

الأقصر 22 39

أسوان 22 39

أبو سمبل 18 38

الوادي الجديد 21 38

شلاتين 21 34

حلايب 22 30