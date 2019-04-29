مدير التدريب بـ"الأوقاف": نؤهل أئمة قادرين على مواجهة الأفكار المتطرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، المشرف العام على أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، الأحد، الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الذي عقد لقاءً علميًا مع الأئمة الدارسين بأكاديمية الأوقاف.

وألقى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، محاضرة عن صناعة العالم والعلوم الـ12 التي قام عليها الأزهر الشريف.

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من جانبه، قال الدكتور أشرف فهمي، إن الأكاديمية تقدم كوكبة من العلماء والمفكرين والمثقفين في جميع المجالات العلمية والثقافية، لإعادة بناء الداعية العصري المُلم بقضايا العصر لمواجهة أصحاب الفكر المتطرف الإرهابي.

وأضاف "فهمي"، في كلمته بأكاديمية الأوقاف، أن للتدريب دور كبير في بناء الفكر وتنوعه لدى الأئمة والواعظات، لذلك حظي بحرص شديد من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأكد "فهمي" أن وزير الأوقاف، لا يدخر جهدًا في تحسين ورفع كفاءة الإمام علميا ومهاريا واجتماعيا منتميا لوطنه، لنخرج جيلا واعيا مستنيرًا فاهمًا، مشيرًا إلى أنه أيضا يهتم بالجانب الحضاري والإلكتروني لمواكبة التطور التكنولوجي، حيث تجري حاليا دورة الحاسب الآلي واللغات الإنجليزية بالقاعات المخصصة لهما.