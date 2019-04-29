"سائق الونش" يروي كواليس حادث لامبورجيني: "صاحبها مش لاعب ولا فنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

قال "مؤمن. م" سائق الونش الذي رفع سيارة لامبورجيني انقسمت نصفين عقب انقلابها بطريق السويس، إن مالك السيارة اتصل به في الثانية فجر السبت، طالبًا منه نقل سيارته.

وأضاف "مؤمن" في تصريحات لمصراوي، أنه عند وصوله لموقع الحادث صعق من شكل السيارة "مشوفتش حادثة بالبشاعة دي.. العربية مقسومة نصين بشكل صعب"، مشيرا إلى أنه نقل السيارة المحطمة إلى أحد العقارات بصلاح سالم محل سكن صاحب السيارة.

وتابع، ما عرفته من مشهد الحادث المؤسف أن قائد السيارة كان يسير بسرعة زائدة وظهرت أمامه سيارة بشكل مفاجئ، وحاول يفاديها، فاصطدم بالجزيرة الوسطى في طريق السويس، مما أدى إلى انقلابها عدة مرات وظهرت بالشكل الذي هي عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت السائق إلى أن مالك السيارة ليس فنانًا أو لاعب كرة، "معتقدش أن شفته قبل كده".

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وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل الحادث المروع الذي وقع أمس السبت، وأسفر عن انقسام سيارة لامبورجيني هوراكان لنصفين، وخروج قائدها سالما دون إصابات.

وأفاد مصدر أمني بورود بلاغ للعقيد أيمن أبو طالب مأمور قسم الشروق، بوقوع حادث على طريق السويس بدائرة القسم، وعلى الفور تم الدفع برجال المرور لمحل الواقعة بقيادة المقدم عمرو الحسيني رئيس مباحث الشروق.

وأوضح المصدر أن الفحص المبدئي والتحريات التي الرائد محمد ثروت معاون مباحث الشروق، كشفت أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد قائدها بسبب السرعة الجنونية، ما أسفر عن انقلابها عدة مرات وأدى إلى تحطمها انقسامها لنصفين".

وأشار المصدر الأمني إلى أن الحادث لم يُسفر عن وقوع أية خسائر بشرية فيما أصيب قائد السيارة بكدمات بسيطة.

وتبدأ أسعار لامبورجيني هوراكان الرسمية في السوق المصري من 390 ألف دولار ( أي ما يعادل 6 ملايين و 700 ألف جنيه مصري تقريباً) .