البابا تواضروس يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد

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البابا تواضروس في قداس خميس العهد
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، المهنئين بعيد القيامة المجيد، من رجال الدولة والشخصيات العامة والأباء الأساقفة والكهنة وجموع الشعب القبطي، بالمقر الباباوي في العباسية. وقدم الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، التهنئة لقداسة البابا، متمنيا أن يعم الخير والرخاء في أنحاء بلادنا العزيزة مصر. كما استقبل البابا تواضروس، الشيخ عماد طه خير الله ممثل مجمع البحوث الإسلامية؛ لتقديم التهنئة، وسامح عاشور نقيب المحامين، الذي قدم التهنئة، معربا عن سعادته بالتواجد بالمقر الباباوي، لتهنئة شركاء الوطن.
واستقبل قداسة البابا، مجموعة كبيرة من أبناء الكنيسة وخدامها والأباء الأساقفة والكهنة، من بينهم الأنبا موسى أسقف عام الشباب، والأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد.وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ترأس، مساء أمس السبت، صلوات عيد القيامة المجيد، بمقر الكاتدرائية بالعباسية، بحضور مندوب عن
واستقبل قداسة البابا، مجموعة كبيرة من أبناء الكنيسة وخدامها والأباء الأساقفة والكهنة، من بينهم الأنبا موسى أسقف عام الشباب، والأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد.
وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ترأس، مساء أمس السبت، صلوات عيد القيامة المجيد، بمقر الكاتدرائية بالعباسية، بحضور مندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة، وأعضاء مجلس النواب، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وبعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم، برقية تهنئة للبابا بمناسبـة عيد القيامة. (التفاصيل)
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