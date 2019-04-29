شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا مكاريوس يُشيد بالأمن في المحافظة: «المنيا قلب مصر النابض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا بالجهود المبذولة في المحافظة خلال الشهور القليلة الماضية، والتي ظهرت جلية في التقدم الذي تشهده المحافظة وفي حالة الأمن والأمان في الشارع المنياوي، ما نشر حالة من السلام لدى الجميع.

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جاء ذلك خلال استقبال الأنبا مكاريوس، الأحد، عددا من المهنئين بعيد القيامة، ويتقدمهم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ويرافقه اللواء محمد الخليصى مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد واللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا والدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، وعدد من نواب البرلمان والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية.

وأضاف الأسقف العام بالمنيا أن «جميع الأجهزة تبذل جهدًا كبيرًا للتأكيد على أن المنيا هي قلب مصر النابض، وأنها محافظة لها ثقلها وقدرها وتاريخها السياسي وقيمتها الأثرية، حيث لديها الكثير من الموارد البشرية، فالمنيا لديها الكثير من العلماء والمشاهير الذين أثّروا في مصر وفي العالم أجمع»، معربًا عن «فخره بكل تلك النماذج المشرفة للمنيا في المحافل الدولية».

وقدم الأنبا مكاريوس الشكر للجهات الأمنية بشقيها من رجال الجيش والشرطة لجهودهم المبذولة في تأمين قداس عيد القيامة، الأمر الذي ساهم في مرور الاحتفال بعيد القيامة بسلام وأمان وإدخال الفرحة على قلوب المصريين كافة.