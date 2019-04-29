شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: سيارات ضبطية قضائية تجوب الأسواق في شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء، الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بمنظومة ضبط الأسواق وكل ما يتعلق بهموم المواطن في هذا الإطار.

وأضاف «عبدالمعطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن خطة خلال فترة الاجازات التي بدأت منذ يوم الخميس الماضي من أجل انتشار سيارات الضبطية القضائية في المناطق التجارية وفي الأسواق وفي أماكن التجمعات حتى تتفاعل مع المواطنين وتراقب الأسواق بهدف ضبط أي ممارسات سلبية مضرة بالمستهلك.

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وأكد وجود تنسيق تام مع كل الأجهزة المعنية سواء الإدارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية في وزارة التموين، والطب البيطري وكل من له شأن في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك.

وكشف راضي عبدالعاطي، أن غرفة عمليات الجهاز تتلقى شكاوى من الجميع في كل مكان على الرقم المختصر 19588 أو خدمة الواتس آب المواطن رقيب على رقم 01281661880.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن القانون الجديد رقم 181 لسنة 2018 يشدد العقوبة على كون السلعة بها أضرار بصحة وسلامة المستهلك.