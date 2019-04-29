شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية يحذّر من خطورة شرب المياه الغازية بعد الفسيخ والرنجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، إنه يفضّل عدم شرب الشاي والمياه الغازية بعد تناول الفسيخ لأنه يرفع حموضة المعدة مضيفًا: «هي مش ناقصة بعد أكل الفسيخ».

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وتابع «ناجي»، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: أنه يجب أن ينتظر لمدة ساعة أو ساعتين حتى يتم شرب الشاي بعد أكل الرنجة والفسيخ.

وطالب الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، أن يتم وضع نعناع في الشاي مع وضع معلقة سكر لمن يشربون الشاي بدون سكر ومن يشرب الشاي بسكر عليه أن يقلل السكر بعد أكل الرنجة.

وحذر من شرب المياه الغازية بعد أكل الفسيخ والرنجة لأنها تعمل على زيادة انتفاخ المعدة، مع ضرورة شرب مياه بكميات كبيرة، مع تناول الكركديه.