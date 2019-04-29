شكرا لقرائتكم خبر عن «حياتك تستاهل تتعاش».. حملة لمواجهة الانتحار في المترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة، أمس، حملة «حياتك تستاهل تتعاش» لمواجهة حالات الانتحار في مترو الأنفاق، بدأت من محطة سراى القبة في الخط الأول، وتشمل 27 محطة، ومن المقرر أن تستمر حتى 22 يوليو المقبل.

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قالت الدكتورة منى عبدالمقصود، رئيس الأمانة، لـ«المصرى اليوم»، إن الحملة تهدف إلى مجابهة الأفكار الانتحارية لدى جميع الفئات، خاصة أنه تم رصد 23 حالة انتحار خلال 4 أشهر فقط في مترو الأنفاق، كما أن هناك أكثر من 3 ملايين راكب يوميًا، موضحة أنه تم اختيار محطات المترو التي شهدت انتشارًا لحالات الانتحار، بالإضافة إلى المحطات الأكثر كثافة، والمحطات التبادلية، والمحطات القريبة من الجامعات، لافتة إلى أن الحملة تستهدف جميع الفئات العمرية والاجتماعية، ويشارك فيها 15 فردا من أطباء وإخصائيين نفسيين وتمريض، بالإضافة إلى متطوعين تم تدريبهم من أساتذة الطب النفسى وعددهم 280 متطوعا. وأضافت أن الخط الساخن للأمانة رقم 0220816831، استقبل 200 مكالمة، بينها 40 مكالمة متعلقة بالانتحار خلال الشهرين الماضيين، كما تم افتتاح عيادة متخصصة في مستشفى العباسية للصحة النفسية، لاستقبال حالات الاكتئاب الشديد والإدمان والمقبلين على الانتحار، لتقديم الخدمات العلاجية لهم، وتعمل أيام السبت والإثنين والأربعاء.

وقالت الدكتورة داليا السيد، منسق حملات التوعية بالأمانة، إن إجمالى من ترددوا على الحملة حتى منتصف اليوم الأول بلغ 300 حالة، مشيدة بنسبة الوعى والإقبال من المواطنين على تلقى الاستشارات النفسية وكيفية التعامل مع من لديه ميول وأفكار انتحارية.

وأوضحت، لـ«المصرى اليوم»، أنه تم توزيع استبيان على المواطنين لقياس الحالة الاكتئابية لرواد المترو والأفكار الانتحارية لديهم وسوف يتم قياسها في نهاية الحملة، مشيرة إلى وجود 20 متطوعًا في اليوم الواحد لتوزيع «فيلرات» توعوية عن الأمراض النفسية وسيتواجد استشارات نفسية من خلال أطباء وإخصائيين نفسيين، وسيتم استهداف المحطات عالية الكثافة على مدار يومين متتاليين.