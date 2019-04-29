شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نماذج امتحانات «التابلت» لا تشمل الفصل الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، إن النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الأول الثانوى التي نشرتها الوزارة على موقعها وعلى صفحة «فيس بوك» الخاصة بالدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبارة عن أمثلة تعرّف الطلاب بامتحانات الثانوية التراكمية بنظام التابلت، وتساعدهم على تصور نظام الامتحانات فقط.

وأوضح «حسن»، لـ«المصرى اليوم»، أن نماذج الامتحانات الاسترشادية لم تشمل جميع المواد في الفصلين الدراسى الأول والثانى أو اختبارات الشهور، حيث إن العديد من الطلاب الذين على تواصل مع الوزارة سواء على الموقع الرسمى لـ«التعليم» أو صفحة الوزير يطالبون بنموذج لكل مادة بالتيرم الثانى، لذلك تمت الإشارة إلى أن هذه ليست امتحانات، وإنما نماذج كى تساعد الطلاب على تصور وضعية الامتحانات بصفة عامة. كان وزير التعليم أجاب عن مطالبة بعض المواطنين بنموذج لكل امتحان في التيرم الثانى على حسابه الخاص بـ«فيس بوك»، قائلا: «الفكرة من نماذج الأسئلة الاسترشادية هي التعود على شكل الأسئلة الجديدة مع إضافة امتحانات اللغات وليس أسئلة في محتوى معين لحفظها، وأن كل ما نريده هو أن يتعرف الطلاب على النوعية الجديدة من الامتحانات»، مؤكدا أنه نشر أسئلة امتحانات مارس سابقًا، ومن الحكمة أن يجيب عنها الطلاب في زمن مقنن لمحاكاة الامتحان الحقيقى، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الطلاب لم يحاولوا حلها سابقا.

وأضاف أن الوزارة عاكفة على إنجاح المشروع الجديد لنظام التعليم في الثانوية العامة من خلال المتابعة اليومية، وتوفير جميع الإمكانات للوصول إلى الهدف المرجو، مؤكدا أن هذا النظام سيكون نقلة نوعية في تحصيل المعرفة والتقدم العلمى، وأنه سيرفع من على عاتق أولياء الأمور أعباء الدروس الخصوصية، كما سيساعد الطالب على تحديد اتجاهاته المستقبلية ويبين قدراته ومهاراته.