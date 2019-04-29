شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج مسابقة «الإبداع والابتكار الرقمي للفتيات» في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور إبراهيم الحداد، المدير الإقليمى للمكتب الإقليمى العربى للاتحاد الدولى للاتصالات، اللجنة المنظمة لمسابقة الإبداع والابتكار الرقمى للفتيات، للإعلان عن نتائج المسابقة، في 22 نوفمبر المقبل، على هامش فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية «WRC -19»، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، في شرم الشيخ، في الفترة من 21 أكتوبر، حتى 26 نوفمبر المقبلين، بمشاركة نحو 3500 من الخبراء والمسؤولين الحكوميين الذي يمثلون نحو 160 دولة، فضلاً عن مشاركة أكثر من 80 شركة ومنظمة دولية، تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذي عقد للإعلان عن انطلاق فعاليات مسابقة الإبداع والابتكار الرقمى للفتيات، في مقر منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «C I T»، والاتحاد الدولى للاتصالات «I T U» بحضور رواد صناعة الاتصالات والمهتمين بدعم ومساندة قضايا المرأة في المنطقة العربية.

ويتزامن إطلاق المسابقة، مع اليوم الدولى للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهى مبادرة أطلقها الاتحاد الدولى للاتصالات عام 2011، لخلق بيئة عالمية تمكّن وتشجع الفتيات على الدراسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متسارع النمو.

وتهدف مسابقة الإبداع والابتكار الرقمى للفتيات لتشجيعهن في المرحلة العمرية من 15- 22 سنة والتى تتمتع بجنسية إحدى الدول العربية الأعضاء في منظمة المرأة العربية، على الإبداع وطرح الأفكار والحلول المبتكرة، لجذبهن لدراسة التكنولوجيا والرياضيات والعلوم والهندسة «STEM»، والانخراط في وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستفادة من مهاراتهن الرقمية لتطوير الأفكار والتطبيقات، التي تهدف لحل المشكلات في مجتمعاتهن، وتنمية مهارات كيفية تحديد المشاكل وتصميم الحلول المناسبة لها.