شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: مسجد وكنيسة «العاصمة الإدارية» شجرة محبة غرسها السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضرس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن شجرة المحبة التي قام بغرسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بافتتاحه مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، هي أكبر رسالة للعالم أجمع بأننا شعب واحد لا نعرف الفرقة ولا ننجر خلف دعاوى المتطرفين والمتشددين.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، واللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير المساعد، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكري لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضرس.

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أعرب «البابا» عن تقديره لمشاعر الأخوة التي لمسها في شخص اللواء المحافظ الذي لا يألوا جهدا عن تقديم الواجب والتهاني في كافة المناسبات، كما أشاد بنشاط المحافظ وما شهدته المحافظة من نهضة واضحة خلال الفترة القصيرة الماضية.

من جانبه، عبر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة عن فخره واعتزازه بشخص قداسة البابا تواضرس الثانى، بإعتباره أحد الرموز الوطنية والدينية والذي له مواقفه الوطنية المشرفة، مؤكداً على تماسك وحدة الصف وترابط النسيج الوطني في مصر بفضل رجال الدين الإسلامي والدين المسيحي، إيمانا منهم بتعاليم الأديان في غرس المودة والرحمة والتسامح في نفوس المواطنين.

وأشار «آمنة» على مكانة وأهمية مدينة وادي النطرون حيث مسار العائلة المقدسة والجهود المبذولة لتطوير وتنمية مدينة وادي النطرون لتصبح منارة ومقصدا سياحيا دينيا لكافة الوفود من داخل مصر وخارجها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأهدى قداسة البابا للمحافظ ومرافقيه هدايا تذكارية رمزية عبارة عن زهرة تقديرا لمشاعر المحبة التي لمسها من المحافظ ومرافقيه، كما قدم المحافظ لوحة زيتية مهداة من طلبة وطالبات جامعة دمنهورتمثل أيقونة دينية هدية لقداسة البابا تعبيراً عن مشاعر المودة والمحبة.

محافظ البحيرة يزور دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

محافظ البحيرة يزور دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

محافظ البحيرة يزور دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

محافظ البحيرة يزور دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

محافظ البحيرة يزور دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

محافظ البحيرة يزور دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون