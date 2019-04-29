شكرا لقرائتكم خبر عن مدير سموم مستشفيات عين شمس: هؤلاء ممنوعون من الرنجة والفسيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمود لطفي، مدير مركز السموم بمستشفيات عين شمس، إن الرنجة أقل ضررًا من الفسيخ، مشيرا إلى أن الملح ليست له علاقة بإفساد الأسماك.
وأضاف «لطفي» في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن «فساد الفسيخ بسبب غياب الهواء، ومرضى القلب والضغط والكلى والحوامل ممنوع عليهم بصفة نهائية تناول الفسيخ والرنجة والملوحة».
وتابع: «الفسيخ والرنجة ليس لهما قيمة غذائية عالية، ويجب على الأطفال الابتعاد عنهما بصفة نهائية».
كانت هذه تفاصيل خبر مدير سموم مستشفيات عين شمس: هؤلاء ممنوعون من الرنجة والفسيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.