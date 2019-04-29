شكرا لقرائتكم خبر عن مدير سموم مستشفيات عين شمس: هؤلاء ممنوعون من الرنجة والفسيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود لطفي، مدير مركز السموم بمستشفيات عين شمس، إن الرنجة أقل ضررًا من الفسيخ، مشيرا إلى أن الملح ليست له علاقة بإفساد الأسماك.

وأضاف «لطفي» في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن «فساد الفسيخ بسبب غياب الهواء، ومرضى القلب والضغط والكلى والحوامل ممنوع عليهم بصفة نهائية تناول الفسيخ والرنجة والملوحة».

وتابع: «الفسيخ والرنجة ليس لهما قيمة غذائية عالية، ويجب على الأطفال الابتعاد عنهما بصفة نهائية».